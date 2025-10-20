Ubriaco infastidisce passanti e avventori di alcuni locali della movida della via Atenea. Un gruppo di ragazzi reagisce e lo aggredisce. Un cinquantenne agrigentino è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. I medici in servizio gli hanno diagnosticato un lieve trauma cranico e medicato una ferita alla testa con alcuni punti di sutura.

Una notte movimentata, quella fra venerdì e sabato, nel centro della città dei templi. Al presidio ospedaliero sono giunti anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura, che dopo avere raccolto il racconto dell’uomo, ora sono alla ricerca dei responsabili. Il cinquantenne, non nuovo a episodi del genere,

