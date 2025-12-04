Rassegna culturale riuscitissima

Riuscitissimo esperimento quello di portare la “Cultura al Centro”, con un doppio appuntamento dedicato agli autori del territorio e alle loro storie. Dopo l’incontro di mercoledì con Lorenzo Rosso, il Centro Commerciale Città dei Templi ha ospitato questo giovedì la presentazione di “Tre Minuti” di Andrea Cirino, registrando una partecipazione calorosa e attenta.

Un pubblico coinvolto, che non si è limitato ad ascoltare ma ha animato il confronto con domande, riflessioni e testimonianze, trasformando l’incontro in un vero momento di dialogo. Le letture, curate da Salvo Di Salvo, hanno aggiunto intensità al racconto, restituendo al libro la sua dimensione più emotiva.

A condurre l’evento è stata la giornalista Marilena Patti, che ha moderato il confronto con sensibilità e ritmo, accompagnando l’autore e il pubblico dentro le pagine e i temi del libro.

L’autore Andrea Cirino ha guidato i presenti tra le storie, le responsabilità e le fragilità che emergono dal mondo delle carceri, offrendo uno sguardo umano e diretto su realtà spesso ignorate.

La rassegna, fortemente voluta dal direttore di AgrigentoOggi Domenico Vecchio e dalla direttrice del Città dei Templi Elisa La Rocca, conferma così il successo dell’idea: trasformare il Centro Commerciale in uno spazio vivo, aperto alla cultura, alla lettura e alla partecipazione della comunità. Un progetto che cresce, incontra il pubblico e dimostra che la cultura, quando trova spazio, sa sempre farsi ascoltare.

Leggi anche: Cultura al Centro, “La mia Vigata” porta Camilleri al Città dei Templi

Rivedi la presentazione

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp