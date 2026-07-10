Il sindaco di Agrigento Michele Sodano, ha proclamato il lutto cittadino nell’ora dei funerali di Gerlando (Gino) Brucceri morto nel cantiere del viadotto Morandi. La salma dell’uomo, dopo l’autopsia, è stata restituita alla famiglia e sabato 11 alle ore 15:30 si svolgeranno i funerali presso la Chiesa Madonna della Provvidenza nel quartiere del campo sportivo ad Agrigento.

Il provvedimento stabilisce un minuto di silenzio: alle ore 15:30, in concomitanza con l’inizio delle esequie, la cittadinanza è invitata a osservare un minuto di silenzio e raccoglimento. I titolari di esercizi pubblici e attività commerciali, nonché gli organizzatori di eventi, sono stati invitati a evitare comportamenti contrastanti con lo spirito del lutto nella fascia oraria compresa tra le 15:30 e le 17:30.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp