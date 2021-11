Cinque minori migranti si allontanano dalla comunità di Villaggio Mosè

Cinque minori migranti sono riusciti ad allontanarsi, e a fare perdere le proprie tracce, dopo che si sono allontanati da una comunità di accoglienza di Villaggio Mosè. I poliziotti della sezione Volanti hanno subito avviato le ricerche del gruppetto di ragazzini. Ma di fatto, i minorenni sono riusciti a dileguarsi nel nulla.

A formalizzare la denuncia di allontanamento volontario dalla struttura di alloggio, a cui i minorenni erano stati affidati dalla Questura, è stato uno dei responsabili della comunità. Non è escluso che il gruppetto sia riuscito a prendere un pullman o il primo treno disponibile verso Palermo, da dove poi provare a raggiungere altre grosse città della Penisola.

E non è nemmeno escluso, come è già accaduto altre volte in passato, e in altri centri d’accoglienza, che i migranti minorenni possano anche fare ritorno nella struttura in maniera spontanea.