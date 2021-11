Gettano rifiuti in aree pubbliche, indagati 14 imprenditori

Il pubblico ministero Paola Vetro, ha fatto notificare l’avviso a comparire per essere interrogati dalla polizia giudiziaria a carico di 14 persone, fra imprenditori e rispettivi collaboratori, indagati con le accuse di abbandono e deposito non autorizzato di rifiuti, e miscelazione non consentita di rifiuti.

Sono stati ripresi dalle telecamere nascoste, nell’ambito di un’indagine, dal personale del Corpo forestale della Procura della Repubblica di Agrigento, mentre scaricavano scarti di frutta, ferraglia, resti di pesce, cartoni, polistirolo, e altri materiali di diversa tipologia in un’area della zona industriale e nelle vicinanze di un torrente, nei pressi di Fondacazzo.

Tutti gli episodi al centro della vicenda risalgono al periodo compreso fra il giugno e l’agosto del 2018. Gli indagati, adesso, con il loro avvocato dovranno presentarsi in Procura, per essere interrogati e fornire la loro versione dei fatti. In alternativa potranno avvalersi della facoltà di non rispondere.