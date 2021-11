Manca documento per iscriversi: giovane crea il caos al centro per l’impiego

Si è recato negli uffici del Centro per l’impiego di via Acrone, ad Agrigento, e non era la prima volta, per formalizzare l’iscrizione, e provare a trovare un lavoro. Un impiegato gli ha comunicato che mancava uno dei documenti per completare la pratica, così da inserirlo come disoccupato nelle liste di collocamento.

Quel via vai da quegli uffici non gli è andata giù, e per tutta risposta, un venticinquenne agrigentino, disperato e alla continua ricerca di lavoro, è andato su tutte le furie. Ha dato in escandescenze ed ha iniziato a rovesciare carpette, pratiche e altri documenti, sul pavimento.

Una reazione che ha consigliato agli impiegati di rivolgersi al 112. In via Acrone sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura. All’arrivo degli uomini in divisa, il venticinquenne si è subito calmato. Nessuno ha formalizzato denuncia di parte a carico del giovane.