Nuovo traguardo tecnologico e clinico per la sanità agrigentina. L’Unità operativa complessa di Cardiologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento ha eseguito con successo il primo impianto di un elettrocatetere da defibrillazione considerato il più piccolo al mondo. Si tratta di un dispositivo di ultimissima generazione che segna una svolta nel campo dell’elettrofisiologia cardiaca e che, in tutta la Sicilia, finora era stato impiegato soltanto in un’altra struttura sanitaria. L’intervento ha interessato un paziente ultrasettantenne affetto da scompenso cardiaco, già portatore di un pacemaker bicamerale e di un defibrillatore indossabile, che necessitava dell’aggiornamento del sistema tramite l’impianto di un defibrillatore biventricolare.

La vera forza di questo nuovo dispositivo sta nelle sue dimensioni minime: appena 1,5 millimetri di diametro, circa il 64 per cento in meno rispetto ai modelli tradizionali.

Questa caratteristica si è rivelata decisiva per superare le difficoltà anatomiche del paziente, legate in particolare a un restringimento (stenosi) della vena succlavia. Grazie a un unico elettrocatetere è stato così possibile erogare contemporaneamente due terapie salvavita: la defibrillazione e la resincronizzazione cardiaca. La complessa procedura è stata coordinata dal dottor Ennio Ciotta, direttore della Cardiologia e del Dipartimento cardiovascolare dell’Asp di Agrigento, ed eseguita materialmente dal dottor Calogero Casalicchio, responsabile dell’Unità operativa semplice di Elettrofisiologia, affiancati dall’intera équipe medica e infermieristica del reparto.

«Procedure all’avanguardia come questa sono il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge tutte le professionalità dell’Elettrofisiologia e della Cardiologia – sottolineano i dottori Ciotta e Casalicchio –. La disponibilità di tecnologie sempre più evolute ci consente di affrontare anche situazioni cliniche particolarmente complesse, offrendo soluzioni terapeutiche più efficaci e personalizzate». Dall’équipe medica è arrivato infine un ringraziamento alla Direzione strategica dell’Asp di Agrigento per aver reso disponibile il dispositivo in tempi eccezionalmente rapidi, confermando la volontà di investire sull’aggiornamento tecnologico delle strutture pubbliche del territorio.

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