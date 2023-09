L’evento “Verso Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025” ha raggiunto un momento di grande risonanza sabato scorso, grazie all’ispirato intervento del Prefetto di Agrigento, Filippo Romano. Le sue parole sono un patrimonio che dovrebbe essere condiviso e ascoltato da tutti i cittadini di Agrigento, senza eccezioni. Romano ha toccato temi fondamentali per la crescita culturale della città, sottolineando l’importanza di valorizzare il ricco patrimonio storico e artistico della regione. La sua visione ambiziosa per il futuro di Agrigento come capitale italiana della cultura nel 2025 rappresenta una straordinaria opportunità per l’intera comunità agrigentina. Ora più che mai, è essenziale unirsi nell’impegno per rendere questa visione una realtà condivisa da tutti.