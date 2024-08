La magia del cinema in spiaggia si rinnova. Oltre 600 persone. Oltre ogni aspettativa. Al Cinema Ammare, un evento che va ben oltre una semplice proiezione, unisce in una serata magica per grandi e piccini. Un grande schermo divide due plate: da una parte bambini con le loro famiglie, dall’altra chi scopre il Cinema Ammare per la prima volta e chi, invece, torna fedelmente a ogni edizione.

L’atmosfera è animata dallo street food, dalle chiacchierate spontanee col pubblico e dal karaoke, che intrattiene e coinvolge tutti durante l’attesa, grazie a un’idea di Marco Gallo. C’è chi è venuto da Caltanissetta, Gela, Enna, solo per non perdersi questa esperienza unica.

Il Cinema Ammare è diventato virale, un format semplice ma irresistibile che attira sempre più persone. Poco importa se sul schermo c’è un classico Disney o un film di Checco Zalone: il seguito di pubblico c’è sempre, a testimonianza di un successo che non conosce limiti.

Fabio Speranza, l’anima dell’evento, patron di Nodo Ammare, distribuisce sacchetti per la spazzatura con l’intento di lasciare la spiaggia pulita per i bagnanti del mattino. Nei suoi occhi si legge la gioia di vedere tante persone divertirsi con poco, condividendo momenti di spensieratezza.

“C’è gente che arriva da lontano,” racconta Fabio, “i gestori dei B&B della zona mi ringraziano, perché ricevono prenotazioni di persone che vengono appositamente per questa serata.”

Le onde del mare accarezzano le sdraio, mentre alcuni spettatori assistono alla proiezione in costume da bagno. C’è chi ha portato la propria borraccia da casa e chi invece attende pazientemente in fila per assaporare un delizioso panino con salsiccia preparato sul posto. La grigliata in spiaggia, gli hamburger e le patatine aggiungono sapore alla serata. Semplicità, autenticità e un format che continua a conquistare e a stimolare la partecipazione di tutti.

“È un format semplice,” ammette Marco Gallo, “che funziona proprio per questo. Ci aspettavamo che durasse a lungo, ma due estati di fila e un continuo crescendo superano ogni aspettativa. Il film lo scelgono gli spettatori attraverso un sondaggio online. Appuntamento per tutto settembre, ogni lunedì o martedì per evitare di sovrapporci ad altri eventi. Ingresso gratuito, senza prenotazioni: chi arriva prima occupa la sdraio.”