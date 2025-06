Cinema Ammare riparte e rilancia: l’evento arriva anche a Lampedusa, Palermo e Selinunte

Il tanto atteso ritorno di Cinema Ammare segna una nuova stagione ricca di novità, con un rilancio che porta l’evento in nuovi territori siciliani. Creato da NodoAmmare di Fabio Speranza e con la direzione artistica di Marco Gallo, Cinema Ammare riparte il 9 giugno con la sua tradizionale location ai piedi della Scala dei Turchi, sulla splendida spiaggia di Lido Rossello, ma quest’anno si arricchisce con iniziative collaterali e nuove tappe a Lampedusa, Palermo e Selinunte.

Dopo i successi delle passate edizioni, l’iniziativa continuerà a proporre ogni lunedì alle 21 alcune delle pellicole più acclamate degli ultimi anni, fruibili in un ambiente unico come quello della spiaggia. La novità di quest’anno è la possibilità per il pubblico di scegliere i film da proiettare, attraverso i canali social dell’iniziativa. La prima scelta, annunciata per il 9 giugno, sarà A Star is Born, il remake del 2018 con Lady Gaga e Bradley Cooper, che racconta la storia di un musicista in declino e di una giovane artista destinata a diventare una star.

La serata inizierà alle 20:30 con un’anteprima musicale: l’Akragas Sax Ensemble, un’orchestra composta da 16 studenti diretti dal maestro Pietro Vitellaro, eseguirà un medley di Ennio Morricone, aggiungendo una dimensione emozionale e coinvolgente all’atmosfera della serata.

L’evento, che manterrà il suo cuore pulsante a Lido Rossello, espanderà quest’anno i suoi orizzonti, con tappe speciali a Lampedusa, Selinunte e Palermo, a conferma dell’interesse crescente per questa formula innovativa che unisce il grande cinema alla bellezza naturale delle spiagge siciliane. La partecipazione rimarrà gratuita, con accesso fino ad esaurimento posti, mantenendo fede alla filosofia inclusiva e accessibile che ha sempre contraddistinto l’iniziativa.

“Cinema Ammare è ormai diventato un appuntamento fisso per le estati agrigentine e siciliane”, commentano Fabio Speranza e Marco Gallo. “L’edizione 2025 porterà molte novità, a partire da Lampedusa, che ospiterà la nostra prima tappa fuori da Lido Rossello il 25 giugno, seguita da Palermo e Selinunte. Offriremo ai nostri ospiti un’esperienza ancora migliore, anche grazie al supporto di partner importanti come Catanzaro Costruzioni, Comer Sud, Bonfissuto, Birra Bruno Ribadi, Gin Valle, Reale Mutua di Agrigento, Dental Care e Macelleria Valenti.” Con un’ottima selezione cinematografica e una cornice spettacolare, Cinema Ammare promette di regalare un’estate indimenticabile in riva al mare.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp