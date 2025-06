Il Consiglio del Libero Consorzio di Agrigento approva 200 mila euro per il progetto aeroporto

Il Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha approvato questa mattina un provvedimento decisivo per il futuro infrastrutturale della provincia, destinando 200 mila euro alla fattibilità del progetto aeroporto. La decisione arriva dopo il parere favorevole di ENAC sul sito scelto e segna un passo importante per l’inserimento di Agrigento nel Piano Nazionale Aeroporti.

La proposta è stata accolta con favore dal Presidente Giuseppe Pendolino e dall’intero Consiglio, che ha approvato all’unanimità la destinazione dei fondi, rispondendo così alle osservazioni avanzate dal Ministero delle Infrastrutture. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità del territorio agrigentino e rafforzare le sue potenzialità turistiche, economiche e logistiche.

Tuttavia, la scelta di destinare 200 mila euro al progetto aeroporto non è stata l’unica discussa nella seduta odierna. In apertura di lavori, il Consiglio ha anche esaminato il recesso unilaterale della convenzione di Segreteria tra il Libero Consorzio e il Comune di Palma di Montechiaro, un atto che ha visto l’astensione di alcuni consiglieri, sollevando interrogativi sulla coesione interna e sulle modalità di gestione dei rapporti istituzionali a livello locale.

Se il finanziamento per l’aeroporto rappresenta sicuramente una notizia positiva per il futuro infrastrutturale della provincia, è altrettanto evidente che la questione della gestione delle risorse e dei progetti strategici resta un tema delicato. L’approvazione della variazione al bilancio di previsione 2025/2027, che include anche fondi per la digitalizzazione delle procedure Suap grazie al PNRR, solleva interrogativi sull’efficacia e sull’efficienza dell’uso di risorse pubbliche in un contesto in cui le criticità infrastrutturali sono ancora molte.

Il Presidente Pendolino, a conclusione dei lavori, ha ribadito l’importanza di una collaborazione tra le diverse forze politiche e istituzionali, ma la sfida resta: garantire che gli investimenti vengano tradotti in risultati concreti e visibili per la comunità agrigentina. Con una provincia che fatica a decollare sotto molti aspetti, la vera sfida sarà vedere se questi progetti ambiziosi riusciranno a concretizzarsi senza incorrere nelle difficoltà che da anni affliggono lo sviluppo del territorio.

