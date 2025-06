A seguito di una perquisizione personale è caduto nella “rete” dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Trovato in possesso di circa 80 grammi di hashish già confezionati in dosi. Si tratta di un ventenne, di nazionalità tunisina, denunciato in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le strade del giovane e degli agenti si sono incrociate nel quartiere di Villaggio Peruzzo, dove il ragazzo è stato notato da una Volante impegnata in un giro di perlustrazione del territorio comunale. Da lì a poco è scaturita la decisione di fermarlo per effettuare un controllo. A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso della droga.

A quel punto i poliziotti lo hanno fermato, e condotto negli uffici di polizia, all’interno della caserma “Anghelone”. Lo stupefacente è stato sequestrato e inviato ai laboratori della Scientifica per essere analizzato.

