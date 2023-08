Agrigento – Gli appassionati di cinema avranno l’opportunità di immergersi in emozionanti storie sul grande schermo grazie alla programmazione ricca e variegata dei cinema della LupoGroup ad Agrigento. A partire dal 17 agosto 2023, una selezione di film entusiasmanti garantirà agli spettatori un’esperienza cinematografica indimenticabile.

Cinema Multisala Ciak – Una Lineup Coinvolgente

Il cinema Multisala Ciak si apre alle avventure dei supereroi con “Blue Beetle”. Gli spettacoli giornalieri, in programmazione alle ore 18:00, 20:00 e 22:30, consentono agli amanti dell’azione di seguire le gesta di questo giovane eroe.

L’atmosfera incantata di “Barbie” si materializza in due proiezioni quotidiane alle ore 18:00 e 20:30. Un’opportunità unica per le famiglie di vivere un viaggio magico attraverso il mondo di Barbie.

Per gli amanti del brivido, “Shark 2 L’Abisso” offre una dose di terrore alle ore 22:30. Gli spettatori potranno affrontare il mistero degli abissi marini e sentirsi al limite dell’emozione.

Cinema Concordia – Comicità e Offerta Speciale

Il Cinema Concordia presenta “I Peggiori Giorni”, una commedia esilarante che promette di allontanare lo stress quotidiano. Gli spettacoli sono in programma alle ore 18:30, 20:30 e 22:30. Un’occasione da non perdere per godersi una risata tra amici.

Inoltre, il film “I Peggiori Giorni” rientra nell’offerta speciale Cinema Relovution al prezzo vantaggioso di soli € 3,50 a biglietto. Una possibilità imperdibile per godersi una serata al cinema a un prezzo accessibile.

Esperienza Cinematografica Unica

L’invito è esteso a tutti gli amanti del cinema ad Agrigento a partecipare a questa esperienza unica. I cinema della LupoGroup offrono un’atmosfera coinvolgente e l’opportunità di condividere emozioni sul grande schermo.

Unisciti a noi per vivere momenti indimenticabili e immergerti in storie straordinarie. Non perdere l’occasione di prenotare il tuo posto presso il Cinema Multisala Ciak o il Cinema Concordia. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visita il sito web ufficiale e segui l’hashtag #soloalcinema.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla programmazione, visita il nostro sito web all’indirizzo www.cinemaagrigento.it e rimani connesso sui nostri canali social.