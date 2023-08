Il nuovo comandante provinciale della Guardia di finanza di Agrigento, il colonnello Edoardo Moro, stamani, ha incontrato il sindaco Francesco Miccichè. Il primo cittadino ha manifestato la volontà di rafforzare la collaborazione per meglio contrastare gli illeciti finanziari e l’evasione fiscale. “Ho ringraziato il colonnello per l’impegno profuso dalla Guardia di finanza contro ogni forma di illegalità – ha detto il sindaco Miccichè -. Abbiamo convenuto di regolare e sviluppare la collaborazione tra il Comune e il Comando provinciale nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e di incentivo di competenza del Comune di Agrigento, con particolare riferimento alle prestazioni sociali agevolate”.