Nel dibattito ormai acceso sulla situazione di Agrigento, un commento che non passa inosservato è quello dell’ex deputato nazionale Michele Sodano, che getta luce su aspetti critici e sorprendenti della vicenda. Sodano, noto per le sue prese di posizione schiette e senza mezzi termini, interviene sulla questione della città sporca e sulla discutibile mossa del Sindaco di offrire una settimana di vacanza al turista che ha abbandonato la città a causa della sporcizia.

“È innegabile che l’azione del Sindaco, di offrire una settimana di vacanza al turista che ha abbandonato la città per la sporcizia, sollevi prepotentemente la gravosa questione dell’assenza di visione e di capacità amministrativa non solo di Miccichè, ma anche dei suoi più stretti consiglieri,” dichiara Sodano. La scelta di Miccichè di reagire in questo modo all’indignazione del turista rivela una mancanza di pianificazione e programmazione nella gestione della città.

Sodano si sofferma sulla necessità di affrontare il problema alla radice e non attraverso soluzioni ad hoc. “Sarebbe stato più efficace e risolutivo convocare immediatamente al lavoro la propria squadra, richiamare con estremo rigore la ditta dei rifiuti alle proprie responsabilità, pretendere di conoscere, dai propri dirigenti, come sono stati spesi quei 250mila euro extra che quest’estate, lo stesso Comune ha elargito per pulizia ordinaria e straordinaria di Agrigento. Come sempre bisogna concentrare gli sforzi nel risolvere il problema alla radice,” afferma Sodano.

L’ex deputato sottolinea l’effetto negativo che il video del Sindaco può avere sulla popolazione e il rischio di minare ulteriormente il gradimento nei suoi confronti. “Invece il video del Sindaco di questo pomeriggio è, in sintesi, un incredibile autogol politico, un pessimo suggerimento del suo entourage che rischia non solo di far infuriare ancora di più la popolazione, ma di far calare il già bassissimo gradimento nei suoi confronti,” commenta Sodano.

Infine, Sodano pone una domanda provocatoria riguardo alle attenzioni riservate ai cittadini. “C’è chi oggi, provocatoriamente, si chiede se anche i cittadini riceveranno le stesse attenzioni del turista, se verranno in qualche modo rimborsati dallo stesso Sindaco per il disagio di vivere quotidianamente in un territorio sporco, sporchissimo, al di là della vergognosa inciviltà diffusa. A occhio e croce è più finanziariamente sostenibile far quadrare, una volta per tutte, il servizio dei rifiuti,” conclude Sodano.

Le parole di Sodano gettano un’ombra critica sulla gestione della situazione da parte del Sindaco e pongono l’accento sulla necessità di affrontare con serietà e determinazione la questione della pulizia urbana ad Agrigento. La discussione resta aperta, mentre la città continua a lottare per riconquistare la fiducia dei suoi cittadini e dei visitatori.