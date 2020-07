Cimino annuncia passaggio alla Commissione Cultura, Scienza e Istruzione

Rosalba Cimino, parlamentare del Movimento 5 Stelle, annuncia il suo passaggio alla VII Commissione – Cultura, Scienza e Istruzione, dopo l’attività nella Commissione Agricoltura e Pesca.

“Lascio la commissione Agricoltura per iniziare questo nuovo percorso, sicura di poter dare il mio contributo, partecipando attivamente ai lavori”. Come fatto già durante questi anni di lavoro, il deputato punterà ancora una volta sulla Sicilia, mirando alla valorizzazione del potenziale culturale che possiede l’isola.

“In Sicilia abbiamo grandi risorse dal punto di vista culturale ma molto spesso queste non vengono valorizzate a dovere. Io arrivo dalla provincia che ha dato i natali a Pirandello, Camilleri e Sciascia – spiega Cimino – dobbiamo fare tesoro della loro storia e del loro impegno cercando di rendere i nostri territori accoglienti a chi vuole conoscere e approfondire l’identità culturale di queste pietre miliari della letteratura recente”.

Nel suo lavoro, Rosalba Cimino, punterà quindi a sviluppare e far crescere una nuova idea di cultura anche in Sicilia, puntando sul grande potenziale che l’isola possiede: “Ogni angolo della nostra terra ha qualcosa da raccontare, metterò il mio impegno per sostenere iniziative e manifestazioni culturali e per rilanciare il territorio sotto questo punto di vista, sicura della grande importanza che hanno temi come quello della cultura e dell’istruzione”.