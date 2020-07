Nuovi orari per la via Ztl di via Atenea. E’ stata firmata mercoledì mattina, dal Comandante della Polizia Locale, Francesco Di Vincenzo, la nuova ordinanza che regolamenta il transito veicolare nel salotto cittadino. Si tratta del provvedimento n.87 e resterà in vigore fino al prossimo 13 settembre. La via Atenea sarà così, inibita al transito nei giorni festivi e festivi infrasettimanali dalle ore 17,00 alle ore 02,00. Nei giorni feriali invece il divieto sarà dalle ore 11,00 alle ore 02,00.