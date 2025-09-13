Il fuoriclasse del ciclismo Maurizio Fondriest, sta raccontando sui social una tappa siciliana della Gazzetta Bike Academy. Nella sua pagina facebook ha postato: “Dolci tipici, il fascino della Valle del Templi e la bellezza straordinaria della Scala dei Turchi”,

Una full immersion nella Sicilia da cartolina che valorizza i luoghi-simbolo dell’agrigentino, tra Valle dei Templi e Scala dei Turchi, insieme alla scoperta dei “dolci tipici”. I

l tour è parte delle iniziative cicloturistiche firmate Gazzetta in cui si pedala con i campioni, con Fondriest come volto e tutor d’eccezione, e include contenuti e tappe siciliane già documentate da Palermo verso San Vito Lo Capo e oltre, con rimandi espliciti all’area agrigentina nei reel e post recenti.

La Gazzetta Bike Academy è il format cicloturistico de La Gazzetta dello Sport che unisce vacanza attiva, uscite in bici guidate e coaching con grandi ex campioni come Maurizio Fondriest, con programmi su più destinazioni e livelli di difficoltà per amatori organizzati in gruppi omogenei.

Il progetto si realizza in partnership con tour operator dedicati (tra cui l’universo “Viaggi e Cultura” e il portale “CiclistaViaggi”) e propone itinerari organizzati, assistenza e momenti tecnici con i testimonial, come raccontato nelle presentazioni ufficiali e negli editoriali della testata. In passato e nel calendario recente sono previste esperienze tematiche (villaggi bike, tour itineranti, crociere del ciclismo), a conferma del taglio esperienziale del format che Fondriest “spiega” e interpreta in prima persona.

Post e reel collegati mostrano inoltre l’avvio del viaggio siciliano da Palermo verso San Vito Lo Capo, con tag al partner operativo e storytelling in progress delle tappe, coerente con un itinerario che tocca sia il versante nord-occidentale sia l’agrigentino. L’enfasi su Valle dei Templi e Scala dei Turchi conferma l’interesse per i landmark culturali e paesaggistici dell’area di Agrigento all’interno del racconto di viaggio della Academy. Dentro questo perimetro, il richiamo ai “dolci tipici” integra il fil rouge enogastronomico che spesso accompagna i format cicloturistici, aggiungendo motivi di interesse “slow” al percorso. Fondriest è testimonial e tutor tecnico della Academy: introduce briefing, consigli su sicurezza e tecnica, e pedala con i gruppi, come spiegato nelle presentazioni ufficiali e reportage editoriali di Gazzetta. La sua narrazione social in Sicilia contribuisce a posizionare l’isola come destinazione cicloturistica premium, unendo storytelling dei luoghi e autorevolezza sportiva. Questo approccio di “travel coaching” è una cifra identitaria della Gazzetta Bike Academy, che rende le tappe contenuti attrattivi per community di cicloamatori e territori ospitanti.

Elio Di Bella

