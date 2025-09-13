I Fiori del Mandorlo volano a Shanghai: il gruppo folk agrigentino rappresenta l’Italia al prestigioso Tourism Festival

AGRIGENTO – Dalla Valle dei Templi alle luci di Shanghai, il sogno diventa realtà per il gruppo folk agrigentino “Fiori del Mandorlo – Scuola di Folklore e Tradizioni Popolari”, atterrato nei giorni scorsi nella metropoli asiatica per partecipare a uno dei più grandi eventi culturali internazionali: lo Shanghai Tourism Festival.

Un vero e proprio traguardo che profuma di orgoglio siciliano, per la compagnia guidata da Filippo Mandracchia e Tiziana Barone, che in questa edizione del festival rappresenterà l’Italia intera, con l’energia, i colori e le tradizioni della nostra terra.

«È come una finale di Champions per noi – raccontano emozionati – un palcoscenico mondiale che premia anni di lavoro, passione e dedizione verso le tradizioni popolari». In programma nei prossimi giorni una serie di spettacoli, esibizioni e sfilate che vedranno il gruppo esibirsi accanto a delegazioni provenienti da ogni angolo del pianeta.

Il Shanghai Tourism Festival è considerato uno dei più celebri eventi culturali della Cina, con centinaia di migliaia di spettatori ogni anno. Parteciparvi, in rappresentanza della Sicilia e dell’Italia, significa dare voce alle radici di una cultura che continua ad affascinare e coinvolgere il mondo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp