Il giorno dopo il passaggio del ciclone Harry, a Linosa si fa la conta delle devastazioni causate dalle mareggiate: detriti ovunque, il porticciolo della piccola isola delle Pelagie devastato. Circa 30 imbarcazioni poste in alaggio nei pressi dello scalo vecchio sono state trascinate in mare, disperdendosi al largo.

Registrati inoltre danni alla struttura frangiflutti del medesimo approdo, e allagamenti di terreni in località “Faraglioni” con annegamento di animali da cortile.

A Lampedusa invece le condizioni marine hanno causato danni alla piattaforma esterna del molo commerciale, che ha subito un cedimento parziale. L’area è stata interdetta e posta in sicurezza dal personale della polizia locale dell’isola.

