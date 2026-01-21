La Regione Siciliana assicura vicinanza alle comunità colpite dal ciclone Harry e rilancia l’impegno per la difesa delle coste e il contrasto agli effetti del cambiamento climatico. A intervenire è l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, che esprime solidarietà alle aree danneggiate e conferma l’azione del governo regionale a supporto di cittadini e attività economiche.

«Desidero esprimere la mia solidarietà e sincera vicinanza a tutte le comunità che sulla nostra isola hanno subito le conseguenze del ciclone Harry – afferma Savarino –. Il governo Schifani resta a fianco delle attività che hanno subìto danni ed è al lavoro per reperire le risorse necessarie a ripristinare quanto è stato danneggiato e dare ristoro. L’evento è stato straordinario, ma è chiaro che, per contrastare i tragici effetti del cambiamento climatico, proseguiremo con maggiore intensità nel lavoro a contrasto dell’erosione delle zone costiere».

Nel merito degli interventi, l’assessore rivolge un appello diretto agli enti locali: «Rinnovo, ora più che mai, l’invito ai sindaci a caricare sulla piattaforma Rendis i progetti per la difesa delle coste, presupposto tecnico indispensabile per poter ottenere i finanziamenti e concretizzare gli interventi». Un passaggio ritenuto decisivo per accelerare l’accesso alle risorse e trasformare la progettazione in cantieri.

Savarino sottolinea infine la portata eccezionale del fenomeno e ringrazia la macchina dei soccorsi: «Ci troviamo senza dubbio di fronte a un evento di portata eccezionale, che va fronteggiato con mezzi straordinari e con tutto l’impegno possibile per risollevare il territorio. Ringrazio la Protezione civile per il coordinamento e il supporto immediato, così come i volontari, i vigili del fuoco, gli amministratori locali e tutte le forze in campo che hanno consentito di superare questa fase drammatica».

La Regione ribadisce così una linea di intervento condivisa con i Comuni, puntando su prevenzione, progettazione e rapidità d’azione per rafforzare la resilienza delle coste siciliane di fronte a eventi meteo sempre più estremi.

