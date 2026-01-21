L’asfalto reso scivoloso dalla pioggia e dalla presenza di gasolio fuoriuscito da un mezzo di passaggio ha causato un incidente stradale lungo la statale 640, poco dopo il bivio per la Mosella, in territorio di Agrigento.

Una ragazza ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Grande Punto, e sbandando ha sbattuto contro un muro. A prestare i soccorsi alcuni automobilisti in transito. La giovane automobilista, per sua fortuna, ha riportato lievi traumi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile e il personale di Anas che ha effettuato la pulizia del manto stradale.

