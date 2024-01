Sono ancora in fase d’accertamento le cause dell’incendio che, nel corso delle ore notturne, ha distrutto un ciclomotore che era stato lasciato posteggiato in via Venezia, una stradina tra le via Callicratide e Manzoni ad Agrigento. Sono stati alcuni abitanti della zona a dare l’allarme al 112.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme. In via Venezia, anche i poliziotti della sezione Volanti, che unitamente ai pompieri, si sono occupati del sopralluogo di rito per provare a stabilire cosa abbia innescato la scintilla iniziale. In mancanza di certezze tutte le ipotesi investigative restano valide, dalla matrice dolosa o quella accidentale.