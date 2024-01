Un incendio, le cui origini sono da accertare, ha devastato un camion di proprietà di una ditta di Agrigento, ma in uso ad un quarantatreenne autista licatese. Le fiamme si sono sviluppate ieri notte. Il mezzo era parcheggiato in una strada del centro abitato. La richiesta d’intervento è partita da alcuni residenti. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, accorsi sul luogo con due mezzi. I pompieri in pochi attimi hanno circoscritto e spento il rogo.

Completata l’opera di spegnimento i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Licata, hanno cercato le tracce per risalire alle cause dell’incendio. Non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori sospetti. I carabinieri non si sbilanciano e mantengono il più stretto riserbo. Dell’accaduto, è stata naturalmente, come sempre, informata la Procura della Repubblica di Agrigento.