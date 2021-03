Ciarduna con crema alla ricotta (cialdoni siciliani)

Il piatto che vi presentiamo oggi è stato realizzato da Anna Rizzo di Licata:

Dosi per 25 ciarduna:

500 gr. di farina di grano duro

150 gr. di zucchero

100 ml. di latte

80 g. di strutto

1 uovo

1 bustina di vanillina

1/2 bustina di lievito per dolci

Dosi per la crema alla ricotta:

500 gr. di ricotta

200 gr. di zucchero

Dosi per la granella:

250 gr. di mandorle tostate

Dosi per lo sciroppo di zucchero:

150 gr. di zucchero

75 ml. di acqua

Per la pasta dei ciarduna:

Setacciare i 500 gr. di farina e unirli allo strutto (freddo) e allo zucchero in una ciotola sufficientemente capiente.

Amalgamare il composto e, nel frattempo, aggiungere l’uovo e il latte un po’ alla volta.

Continuare ad amalgamare e, solo a questo punto, unire il lievito per dolci e la bustina di vanillina.

Trasferire quindi il composto sul piano di lavoro e continuare ad impastare fino ad ottenere un impasto sufficientemente liscio.

Avvolgete quindi l’impasto con la pellicola alimentare e lasciate riposare in frigo per almeno un’ora.

Per la crema alla ricotta:

Montare la ricotta con lo zucchero in una ciotola sufficientemente capiente utilizzando il robot da cucina. Conservare in frigo fino all’uso.

Cottura dei ciarduna:

Prendere la pasta dal frigo e stendere con il matterello fino ad ottenere lo spessore corretto, meno di mezzo centimetro.

Dividere la pasta in rettangoli di 10 x 8 cm.

Imburrare gli stampi per cannoli siciliani in metallo e arrotolare l’impasto per ottenere la forma desiderata.

Cuocere in forno ventilato a 180° °C (200 °C statico) fino ad ottenere la doratura corretta (circa 15-20 minuti).

Lasciare raffreddare.

Farcitura dei ciarduna:

Fare lo sciroppo di zucchero tramite bollitura di acqua e zucchero in un pentolino.

Tritare con il robot da cucina le mandorle tostate fino ad ottenere una granella sufficientemente fina.

Stendere la granella ottenuta su un vassoio, spennellare i ciarduna con lo sciroppo di zucchero e farli rotolare sulla granella stessa.

Farcire i ciarduna con la crema alla ricotta poco prima della consumazione utilizzando se possibile una sac a poche. (Se si preferiscono ciarduna più morbidi, farcirli alcune ore prima della consumazione)

Completare con una spolverata di zucchero a velo.