Ciao Totò, sui social il dolore e il ricordo per la scomparsa dell’imprenditore

Da ieri sera, dopo la notizia della morte dell’imprenditore Totò Moncada, è un continuo via vai di messaggi che alterano ricordi e dolore. Parole di cordoglio ma anche che descrivono l’uomo, Totò Moncada. L’attore Gianfranco Iannuzzo scrive così: “Per tutti era il “Re dell’eolico” o Il Presidente della “Fortitudo” una formidabile squadra di basket che era la sua grande passione. Geniale ed instancabile Imprenditore si era fatto da solo, come si dice… Pieno di idee, progetti, programmi, proposte. Per me e’ stato un grande Amico! Sincero, leale, generoso. Sempre presente. Da quando ci conosciamo (e sono tanti anni) ha voluto assistere a tutti i miei spettacoli. Nella nostra Agrigento ma anche a Roma, Milano, Palermo. Sempre con l’amatissima moglie Patrizia accanto e sempre con un sorriso, una parola affettuosa, un abbraccio sincero! Adorava i suoi figli, di cui era profondamente orgoglioso, la sua azienda, la sua casa, che era costantemente aperta agli amici. Pochi ma buoni, diceva, facendoti sentire importante, prezioso. Gli piaceva sentirsi amato, apprezzato ma gioiva anche del tuo successo.” Il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, scrive: “Avevo incontrato un paio di settimane fa Totò Moncada, sapere che oggi non c’è più mi rattrista moltissimo. Totò era un grande imprenditore e un grande uomo di sport.Ciao Totò non ti dimenticherò mai. A nome mio e di tutta la giunta esprimo le più sincere condoglianze alla moglie Patrizia e ai figli.” NPC Rieti Pallacanestro esprime “il cordoglio alla famiglia Moncada, alla comunità agrigentina ed alla Società Fortitudo Agrigento per l’improvvisa scomparsa di Salvatore Moncada, per anni presidente della formazione siciliana. NPC Rieti si stringe alla famiglia in questo momento di grande dolore”, si legge in un post sui social. Così come la Pallacanestro Trapani che lo ricorda con queste parole: “Ad Agrigento Moncada è stato un punto di riferimento per il basket, ha rappresentato un baluardo di passione sportiva per tutto il movimento siciliano. In questo momento di indicibile dolore, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze.”L’ex giocatore della Fortitudo, Luca Corpaci (nella foto) esprime parole che sono in mix di apprezzamento, tristezza e rabbia: “Che tristezza caro Totò, sei stato mio Presidente da giocatore e ,20 anni dopo, da allenatore ma la sensazione provata alla tragica notizia é stata che é venuto a mancare un compagno di viaggio con cui ho condiviso molto e non solo a livello sportivo. Ho vissuto gli anni della tua impressionante cavalcata imprenditoriale che andava di pari passo con quella sportiva.Ventiquattro ore però non ti bastavano più. Ricordo quando mi hai dato appuntamento, per una riunione, alle 2 di notte su un tavolo all’esterno di un ristorante chiuso.A San Leone. Hai fatto una corsa pazzesca.Hai dato da mangiare ad un sacco di persone e quando il cibo é un po’ diminuito in tanti,tantissimi,ti sono diventati ostili. Riconoscevi quando un giocatore andava aiutato, perchè il suo atteggiamento era positivo e costruttivo, anche se non lo era il rendimento. Nelle difficoltá sono tutti spariti, alcuni anche con la pancia piena. Le tue ultime esternazioni mi avevano trasmesso solitudine. Orgogliosa solitudine ma comunque, solitudine. Mi auguro che i tuoi figli,che abbraccio, facciano tesoro del tuo sacrificio cercando di portare avanti i tuoi progetti con un equilibrio tale da poter godere di quella serenitá che sono certo tu non abbia avuto. Non tutte le battaglie vanno combattute.Non a scapito della vita. Con te se ne va una persona con cui ho condiviso momenti di vera gioia. Una persona a cui sarò per sempre riconoscente ed a cui ho voluto bene. Per Agrigento finisce un’era. L’era di Toto Moncada”.