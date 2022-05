Scomparsa Moncada, il direttore di AgrigentoOggi: “Semplicemente leggendario che come tutti i “grandi” è andato via troppo presto”

Un intenso rapporto di collaborazione e stima quello che, da anni , lega la Fortitudo con AgrigentoOggi. La scomparsa di Totò Moncada, inaspettata, ha destato dolore ma nella mente sono passati i bei momenti trascorsi tra le mura del PalaMoncada durante le partite della Fortitudo, le cui telecronache sono affidate al direttore di AgrigentoOggi, Domenio Vecchio. “Apprendo la triste notizia da Roma dove mi trovo per lavoro, dai tifosi della Fortitudo. Uomo che si è fatto da solo con il suo talento e la voglia di spendersi per la sua città”, queste le prime parole del direttore Vecchio che continua: “Semplicemente leggendario che come tutti i “grandi” è andato via troppo presto. La notizia della scomparsa di Moncada addolora me e tutta la comunità. Le più sentite e sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla sua famiglia.” Nel video che vi proponiamo, Domenico Vecchio, durante una recente telecronaca, ricorda tutte le iniziative volute da Salvatore Moncada a scopo benefico e per la città.