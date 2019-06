Ciani saluta la Moncada, i tifosi si scatenano: si chiude un ciclo, ora un giovane

I tifosi della Fortitudo provano a metabolizzare la partenza di Franco Ciani e guardano al futuro con ritrovato entusiasmo, nella consapevolezza che il coach friulano ha gettato le basi per continuare a far bene.

“Si è chiusa un’era – dice Irene Strazzeri – mettiamo i tempi di Ciani nella cassetta dei ricordi che non tornerà più come sono certa che non tornerà nemmeno l’entusiasmo di questi anni. Spero – aggiunge – che adesso arrivi un giovane esordiente che possa avere voglia di mettersi in mostra”. Daniela Adragna oltre ad essere fan della Moncada è amica personale di Franco Ciani. “I miei sentimenti sono contrapposti. Se penso al rapporto umano – dice – mi dispiace tantissimo ma sono contenta che si avvicini alla sua famiglia. Dal punto di vista tecnico sono certa che abbia fatto la scelta giusta. Era arrivato il momento di avvicinarsi a casa. Nonostante un altro anno di contratto credo che dopo otto anni ad Agrigento gli servissero nuovi stimoli. Da tifosa posso dire che è stata fatta la scelta giusta. Mi auguro che al suo posto possa arrivare un grande comunicatore quale è stato Franco. Un tecnico capace di far crescere i ragazzi, mentalità nordica che coniugata alla nostra praticità era l’ideale per far crescere l’ambiente”.

Peppe Griamaldi è sicuramente tra i tifosi più rappresentativi. Il presidente del “Fortitudo Family” non si aspettava l’addio del coach.

“Mi dispiace dal punto di vista umano – dice – perché si era creato un rapporto di amicizia. Un allenatore che è sempre stato dalla parte dei tifosi. Dispiace che vada via anche Luigi Dicensi, il suo secondo. Vorrei ricordare che con il budget a disposizione – aggiunge Grimaldi – abbiano fatto ottime annate. Capisco la voglia di avvicinarsi a casa alla famiglia e per questo gli auguro tanta fortuna sperando di incontrarlo ai prossimi playoff”. Anche Grimaldi punterebbe su un giovane per sostituire Ciani. “Ho sentito il nome di Rajola – ammette – credo sia ideale per il nostro progetto. Umiltà e voglia di mettersi in gioco sono gli ingredienti giusti. Dopo Ciani bisogna puntare su una nuova scommessa”.

Anche Alessandro Bazan, ex cestista, adesso impegnato nel vivaio, ha speso parole di elogio per l’ormai ex tecnico. “Lo sport è fatto anche di addii. Con la sua partenza cambia il progetto, ma sono certo che Mayer sarà in grado di trovare le soluzioni giuste per un nuovo corso. Ciani lascia un’eredità importante, ha dimostrato a tutta Italia che Agrigento è una piazza dove con la giusta progettualità si può lavorare ed ottenere ottimi risultati. Molta gente si è avvicinata alla Fortitudo grazie anche a lui, importante sarà aprire un nuovo ciclo”.

Anche Fabrizio Cacciatore, direttore di banca la settimana, fan della Moncada la domenica non si aspettava che Ciani lasciasse dopo le dichiarazioni di fine stagione. “Evidentemente – dice – le proposte arrivate erano allettanti. Di sicuro dobbiamo ringraziarlo perché ha segnato la storia della pallacanestro agrigentina. Difficile trovare il giusto sostituto a questo punto della stagione. Tra i nomi che circolano spero si possa puntare su un allenatore giovane in sintonia con il progetto. Sicuramente l’entusiasmo di un giovane sarà la giusta ricetta per il futuro”. Preoccupato per il futuro? “Spero che tengano Lorenzo Ambrosin che è un giocatore di buona prospettiva e Giacomo Zilli che mi dicono ha recuperato dall’infortunio. Si è parlato di Amir Bell, ma nel ruolo di playmaker non mi ha convinto. Poi c’è da capire cosa hanno in mente gli altri, per restare alla Fortitudo servono sicuramente le giuste motivazioni. Non dimentichiamo – conclude Cacciatore -che la scorsa stagione dopo un avvio eccezionale siamo crollati sul più bello. Stiamo ancora aspettando di conoscere le motivazioni, è importante guardare al passato per meglio programmare il futuro”.