Cordaro ricomincia da Lampedusa

LAMPEDUSA. Il prossimo campionato di Seconda Categoria per il Lampedusa potrebbe riservare diverse sorprese: tra queste l’arrivo di Mariano Cordaro, ex fantasista tra le altre di Canicattì e Paternò, che potrebbe sposare questa causa dove dovrebbe ricoprire il ruolo di calciatore-allenatore. Il Lampedusa vorrebbe costruire una squadra importante attorno a Cordaro che possa puntare a vincere il prossimo campionato di Seconda Categoria. (Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia)

“Sinceramente mi piacerebbe continuare a giocare – dice Cordaro – e c’è qualche situazione che mi permetterebbe di fare il doppio ruolo. Sicuramente non voglio fare l’errore di partire a fare il mister dall’Eccellenza o dalla Promozione. C’è un progetto molto interessante a Lampedusa. Hanno uno stadio nuovo che è fantastico, si farebbe una Seconda categoria per ottenere il salto”.

C’è la voglia di far parte integrante di un progetto che vede al centro un giocatore duttile come Cordaro alla sua prima esperienza di allenatore di una squadra di Seconda categoria. Sulla più grande delle isole Pelagie c’è uno stadio nuovo, realizzato grazie all’iniziativa “The Bridge – Un ponte per Lampedusa”, sostenuta da diversi partner tra cui Enel Cuore, Associazione Italiana Calciatori, Aic onlus, e Lega Nazionale Professionisti B. L’obiettivo era quello di donare all’isola uno stadio di calcio pubblico con terreno di gioco in erba naturale e artificiale di ultima generazione, con annesse recinzioni, spogliatoi, tribuna e impianto di illuminazione e nel 2017 è diventato realtà.