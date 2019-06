Centro Mega ha tutto pronto per l’estate: ecco le offerte e le nuove tendenze

Il brand Centro Mega sempre più pronto a soddisfare ogni esigenza dei propri clienti che confermano ogni giorno la scelta vincente e la grandissima risposta del territorio alla nuova apertura dello store agrigentino di Viale Cannatello, in località Villaggio Mosè.

Arricchito l’esterno, per la gioia dei piccoli con la creazione di un’area gioco e l’aggiunta di aiuole, Centro Mega al proprio interno si è rifatta il look in vista della bella stagione con i nuovi arrivi dell’estate 2019 tra calzature, abbigliamento ed accessori.

A tal proposito, annuncia il lancio di una nuova campagna di comunicazione “Centro Mega Spring Ready” e l’approfondimento sulla tendenze Primavera- Estate 2019.

All’ormai presenza consolidata dei migliori marchi del made in Italy come Nero Giardini, Frau e Geox si affiancano quelli di grande attualità come LIUJO, ONYX e VICTORIA.

Parlando di tendenze, quest’anno si confermano le linee Platform, specialmente nei sandali, mentre il mondo Sneakers schiaccia l’occhio agli anni ’90 con le suole “CHUNKY”.

I colori di questa primavera si sono presentati sofisticati ed eleganti, dal ” rose gold” al ” nude” (oltre alla classica dicotomia black/white), spesso impreziositi da texture glitterate.

Nel reparto sport e tempo libero si possono sempre trovare i migliori take down dei re-boot dei modelli iconici dei brand NIKE, ADIDAS e REEBOK, solo per citarne alcuni e, a partire dal mese di luglio, anche di FILA che sta spopolando fra i giovani con le desideratissime DISRUPTOR.

E per ringraziare la propria clientela, il brand- grazie alla Carta Mega- offre lo sconto del 25% sulle scarpe, le borse e l’abbigliamento ma per pochi giorni. Infatti solo dal 6 al 9 giugno si potrà usufruire dello sconto ed acquistare così ad un prezzo favorevole il prodotto desiderato. Una promozione di successo, a dire il vero non nuova poichè ripetuta nel corso dell’anno. Lo staff, preparato e professionale, sapra’ di certo aiutare il cliente nelle scelte in base ai gusti e alle nuove mode del momento.