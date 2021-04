Chiusura al transito veicolare in via Atenea l’11 aprile prossimo

Chiuderà al transito Via Atenea, ad Agrigento, il prossimo 11 aprile , dalle ore 7 e fino a cessato bisogno, per permettere i lavori di demolizione delle pensiline presenti lungo il prospetto dell’Ex Ospedale. Sarà interdetto il transito a tutti i veicoli provenienti da Piazzale Aldo Moro. “Viene disposto il doppio senso di circolazione nella via Atenea- si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Micciché- tratto compreso tra l’incrocio della via Bac Bac e la via Foderà; I veicoli dei residenti provenienti dalla via Bac Bac possono svoltare a sinistra verso la via Atenea con direzione di marcia verso via Porcello e svoltare a sx per detta via e cosi raggiungere le proprie abitazioni in via Porcello e via Foderà; Si impone il divieto di sosta ambo i lati in tutta la via Atenea, compreso il tratto tra il vicolo Gozza ed il civico n. 236 (riservato mezzi Guardia di Finanza).”