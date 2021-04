Covid, prorogata zona rossa a Palma di Montechiaro e altri 3 comuni

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con propria ordinanza, ha prorogato le misure per la “zona rossa” nei comuni di Palma di Montechiaro nell’Agrigentino, Caltanissetta, Caltavuturo in provincia di Palermo, e Scicli in provincia di Ragusa. La proroga è fino al 14 aprile.

In applicazione delle recenti disposizioni nazionali, in tutti i Comuni dell’Isola già dichiarati “zona rossa” le attività scolastiche si svolgeranno in presenza fino alla prima media compresa, mentre le altre attività saranno esclusivamente in Dad, dice la Regione.

Le decisioni sono state prese a seguito delle richieste dei sindaci delle città interessate ed i pareri positivi delle Asp competenti.