Chiudono per sanificazione tutti i plessi dell’istituto Montalcini. Il provvedimento è del sindaco di Agrigento, Franco Micciché. I plessi, in totale otto ubicati tra villaggio Mosè , Peruzzo e San Leone, rimarranno chiusi giovedì 15 e venerdì 16 aprile. “ Le lezioni- comunica il dirigente scolastico del Montalcini, Luigi Costanza- riprenderanno regolarmente lunedì 19. Nelle giornate di giovedì e venerdì sarà attuata la didattica a distanza come da regolamento”.