Covid, quattro nuove zone rosse. Prorogata a Lampedusa

Quattro nuove “zone rosse” e proroga per altre otto in Sicilia. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, con un’ordinanza. Le nuove restrizioni in vigore da venerdì 16 a mercoledì 28 aprile riguardano: Catenanuova e Cerami, in provincia di Enna; Mussomeli, in provincia di Caltanissetta; e Sant’Alfio, in provincia di Catania.

I provvedimenti, necessari per l’aumento considerevole del numero dei positivi al Covid, sono stati richiesti dalle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Aziende sanitarie provinciali.

Le proroghe, da giovedì 22 aprile, sono state invece adottate, su richiesta dei sindaci per: Caltanissetta; Biancavilla, in provincia di Catania; Centuripe, Pietraperzia e Regalbuto, in provincia di Enna; Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina; Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento; e Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.