Chiudono per sanificazione i plessi del “Rita Levi Montalcini”

Sospensione dell’attività didattica in presenza, nell’istituto “Rita Levi Montalcini” per sanificazione, da giovedì 9 a sabato 11 dicembre, compreso.

“Visti i casi di positività al COVID-19 di alunni e personale scolastico nel plesso De Cosmi di piazza Del Vespro e nella succursale di via degli Eucalipti- dice il sindaco Franco Micciché– su richiesta del Dirigente Scolastico, Luigi Costanza, sentiti gli uffici ASP, ho deciso di sospendere con Ordinanza Sindacale le attività scolastiche di tutti gli otto plessi facenti capo al Montalcini e precisamente: “Federico II”, “Margherita Hack”, “De Cosmi” (centrale e succursale), “Giovanni Paolo II”, “Nuova Manhattan”, “Montessori”, “Santa Chiara”, “Loris Malaguzzi”. Tutto ciò si è reso necessario a scopo precauzionale.”