Covid in Sicilia, la curva sale: 975 nuovi casi e 10 vittime

Sono quasi mille i nuovi contagi di Covid-19 in Sicilia. I nuovi casi sono stati infatti 975, contro i 505 di ieri, ma con oltre il doppio di tamponi processati (32.170 contro i quasi 15 mila di ieri). Il tasso di positività passa dal 3.3%, al 3% di oggi. I morti sono stati 10, e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 7.250. La Sicilia come numero di nuovi contagi è al settimo posto. E’ quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute, di martedì 7 dicembre.

Lieve aumento i ricoveri: complessivamente in ospedale le persone ricoverate per Covid sono 373 (ieri erano 362), delle quali 327 in area medica e 46 in terapia intensiva. Sul fronte del contagio nelle singole province siciliane: Palermo 123 casi, Catania 284, Messina 213 Siracusa 48, Ragusa 29, Trapani 86, Caltanissetta 76, Agrigento 111, Enna, 13.