La tutela della sicurezza passa anche attraverso la cura della persona e la difesa della salute. È questo il messaggio chiave al centro dell’importante appuntamento che si è svolto oggi nella Città dei Templi, dove la Questura di Agrigento e l’Azienda sanitaria provinciale hanno ufficialmente unito le forze per promuovere e diffondere la cultura della prevenzione oncologica. Ad ospitare l’evento è stata la prestigiosa Sala Conferenze “Tommaso Fazello” del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, cornice scelta per il seminario dal titolo “Polizia di Stato e Asp di Agrigento insieme per gli screening oncologici”.

Un’iniziativa di alto valore sociale e sanitario, fortemente voluta dal questore della Provincia di Agrigento, Tommaso Palumbo, e nata da una solida sinergia istituzionale tra le forze dell’ordine e la sanità pubblica del territorio. L’obiettivo primario dell’incontro è stato quello di accendere i riflettori sull’importanza cruciale della diagnosi precoce, sensibilizzando non solo gli operatori in divisa e il personale dell’amministrazione civile, ma l’intera cittadinanza agrigentina, sull’adesione consapevole ai programmi di screening gratuito messi a disposizione dal servizio sanitario.

Nel corso della mattinata, una platea attenta ha seguito gli interventi di qualificati esperti del settore sanitario e dei rappresentanti delle istituzioni locali. I relatori hanno illustrato nel dettaglio tutti i percorsi di prevenzione attualmente attivi sul territorio provinciale, spiegando in modo chiaro ed efficace come una corretta informazione, accompagnata da controlli medici periodici e mirati, rappresenti oggi l’arma più efficace per intercettare tempestivamente eventuali patologie e salvaguardare la vita.

La giornata di studi ha confermato ancora una volta il ruolo della Polizia di Stato non solo come presidio di legalità, ma anche come punto di riferimento attivo nella promozione del benessere collettivo, accanto all’Asp impegnata in prima linea nel avvicinare sempre più la medicina preventiva ai cittadini.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp