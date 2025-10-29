Un chiosco adibito alla somministrazione di alimenti e bevande è stato danneggiato in un raid avvenuto la scorsa notte a Villaseta, alla periferia di Agrigento. Nell’azione messa a segno da ignoti è stata presa di mira anche una Moto Ape posteggiata nelle vicinanze.

L’unica certezza: chi ha agito non ha portato via nulla. Per questo ovvio motivo il raid ha tutte le caratteristiche di un’azione mirata per questioni sconosciute. Le indagini sono a 360 gradi e nulla viene escluso. La struttura e il mezzo sono di proprietà di un trentacinquenne commerciante agrigentino.

La zona è stata raggiunta dai carabinieri del Norm di Agrigento e della Stazione di Villaseta. Come primo passo è stata informata l’Autorità giudiziaria. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di danneggiamento. Il giovane sarebbe stato già sentito. Su questo “fronte” non trapelano indiscrezioni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp