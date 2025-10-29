Operaio “in nero” e gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, in territorio di Cammarata. I titolari di due imprese che si stanno occupando degli interventi, sono finiti nei guai. Entrambi sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Si tratta di due imprenditori: un sessantenne ritenuto responsabile di mancata formazione ed informazione e utilizzo di attrezzature non a norma. Lo stesso sessantenne e un quarantenne devono rispondere, in concorso, di omessa redazione del progetto ponteggio metallico. Gli specialisti dell’Arma hanno controllato la posizione di ciascun operaio presente, uno dei quali, è risultato completamente “in nero”. Elevata una multa di 4.000 euro.

