Trova l’autovettura con due gomme tagliate. Su quanto avvenuto e denunciato, hanno avviato le indagini i poliziotti della sezione Volanti. Vittima un operaio quarantacinquenne, in questo periodo in città per motivi di lavoro. L’inquietante danneggiamento che sembrerebbe avere tutte le caratteristiche dell’intimidazione è stato messo a segno, a San Leone a poche decine di metri da piazzale Giglia.

Qualcuno, entrato in azione nel corso delle ore notturne, ha squarciato i due pneumatici della vettura Ford Fiesta, utilizzando un oggetto acuminato. Conclusa la scorribanda la fuga. La Procura di Agrigento, subìto informata, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento. Dai primi accertamenti investigativi, è ritenuta poco credibile la pista del raid vandalico riconducibile all’opera di qualche teppista, per il solo gusto di danneggiare.

