E’ stata una notte tra sabato e domenica movimentata a Marina di Palma, la località balneare di Palma di Montechiaro. Alcuni incivili hanno vandalizzato e distrutto i vasi dell’arredo urbano. Il Comune di Palma ha già provveduto a denunciare formalmente l’accaduto alle forze dell’ordine. E i carabinieri sono già al lavoro con le indagini per individuare i responsabili.

“Quanto accaduto non è accettabile. Da quanto emerso – dice il sindaco Stefano Castellino -, i danni sarebbero stati provocati da una persona in evidente stato di esagitazione. Saranno le autorità competenti ad accertare ogni responsabilità. Grazie al tempestivo intervento del Comune e di Palma Ambiente, già nelle prime ore della mattinata l’area è stata completamente ripristinata, restituendo decoro e piena fruibilità al lungomare. A nome dell’Amministrazione comunale desidero rivolgere un sincero e profondo ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno”.

Da sottolineare la risposta immediata della macchina comunale, soprattutto dell’Ufficio tecnico, nella persona dell’architetto Lillo Inguanta, della Palmambiente, e del suo presidente Mario Stagno. Oltre ai vasi contenenti fiori completamente devastati, il Lungomare Todaro di Marina è stato teatro anche di una lite. A farne le spese sarebbe stato un extracomunitario in evidente stato di ebbrezza che avrebbe importunato gli avventori dei locali della zona, finendo per essere malmenato. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Radiomobile di Licata.

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