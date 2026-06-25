Il cadavere di un sessantenne residente a Sciacca è stato rinvenuto in un boschetto non molto distante dal mare nella zona di Borgo Bonsignore, in territorio di Ribera. L’uomo riverso a terra indossava un abbigliamento sportivo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118.

Sul luogo del ritrovamento sarebbe arrivata anche la procuratrice Maria Teresa Maligno per coordinare le attività investigative. Una prima ispezione cadaverica è stata eseguita dal medico legale. Il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali ma comunque sono in corso ulteriori accertamenti.

La salma è stata trasferita all’obitorio di Ribera dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori approfondimenti e per l’eventuale autopsia che potrà contribuire a fare piena luce sulle cause della morte.

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