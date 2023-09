Chi sono i favoriti per gli US Open 2023: i nomi

Quando si guarda alle quote del tennis prima di un grande evento in questi mesi, ormai lo schema appare fisso e sempre uguale: Nole Djokovic e Carlos Alcaraz davanti a tutti gli altri, favoriti d’obbligo e protagonisti di sfide appassionanti e avvincenti in finale sia nei Masters 1000 che negli Slam. L’occasione di fare la differenza anche a New York fa gola a entrambi e come raccontato all’interno dell’articolo sul giocatore di tennis Alcaraz per lo spagnolo l’obiettivo è quello di aggiornare ogni genere di record di precocità. E gli altri riusciranno a tenere il loro passo? Possiamo aspettarci delle sorprese? Jannik Sinner, dopo lo storico successo conquistato sempre in America questa estate, riuscirà a confermarsi anche in un torneo dello Slam, regalandosi magari un traguardo mai conosciuto dal nostro tennis? Scopriamo rapidamente quali sono i nomi dei favoriti.

Djokovic, Alcaraz e non solo: i giocatori da seguire agli US Open 2023

È stato annunciato ufficialmente che Djokovic potrà partecipare agli US Open dato che gli Stati Uniti hanno stabilito che i viaggiatori internazionali non sono più obbligati ad aver effettuato il vaccino contro il Covid-19 (cosa che ha limitato non poco il serbo nelle ultime stagioni). Insieme a lui non può che esserci, quando si stila la lista dei favoriti, anche il diciannovenne Carlos Alcaraz: il giovane spagnolo ha vinto il titolo del Grande Slam agli US Open contro Casper Ruud, norvegese, nel corso di un emozionante match con un punteggio di 6-4, 2-6, 7-6 (7/1) e 6-3. Grazie a questa vittoria, si è guadagnato il titolo di più giovane numero uno al mondo ed ha conquistato il pubblico dell’Arthur Ashe con una performance impressionante, caratterizzata da colpi precisi, recuperi incredibili, drop shot audaci e mosse coraggiose a rete. Insomma, Alcaraz arriva agli US Open dovendo difendere il ruolo di campione in carica.

Nonostante la sconfitta, anche Casper Ruud, sarebbe potuto diventare il nuovo numero uno al mondo e si tratta per lui della sua seconda finale persa in un Grande Slam quest’anno, dopo essere stato sconfitto da Rafael Nadal a Parigi, facendo così del norvegese un altro dei potenziali protagonisti da tenere d’occhio. A proposito di altri giocatori che possono dire la loro, Daniil Medvedev vuole ripetersi dopo il trionfo in finale su Djokovic nel 2021, interrompendo il sogno di Grande Slam del serbo, rifacendosi dopo la delusione del 2019, quando mise in serie difficoltà Nadal con una poderosa rimonta stoppata sul più bello al 5° set. Il russo si era presentato come più giovane finalista a New York dopo Djoković nel 2010 e come 1° russo a giocarsi il titolo in uno Slam dopo il successo di Safin all’Australian Open 2005: la speranza è quella di chiudere in bellezza la stagione degli Slam.

Il calendario dell’US Open 2023: le date da tenere d’occhio

Ecco le date delle partite, dal 1° turno alla finale, da segnare sul vostro calendario:

Lunedì 28 agosto 2023: Primi turni maschili e femminili

Martedì 29 agosto 2023: Primi turni maschili e femminili

Mercoledì 30 agosto 2023: Secondi turni maschili e femminili

Giovedì 31 agosto 2023: Secondi turni maschili e femminili

Venerdì 1 settembre 2023: Terzi turni maschili e femminili

Sabato 2 settembre 2023: Terzi turni maschili e femminili

Domenica 3 settembre 2023: Ottavi di finale maschili e femminili

Lunedì 4 settembre 2023: Ottavi di finale maschili e femminili

Martedì 5 settembre 2023: Quarti di finale femminili

Mercoledì 6 settembre 2023: Quarti di finale maschili

Giovedì 7 settembre 2023: Semifinali femminili

Venerdì 8 settembre 2023: Semifinali maschili

Sabato 9 settembre 2023: Finale femminile

Domenica 10 settembre 2023: Finale maschile