L’ombretto è una vera arma di bellezza in mani abili. Con il suo aiuto, puoi creare un trucco alla moda in qualsiasi tonalità, rendere l’immagine luminosa, sobria ed elegante. Il trucco moderno è raramente completo senza l’uso dell’ombretto.

Gli occhi espressivi sono forse la prima cosa a cui prestiamo attenzione quando guardiamo il viso di una donna. Sperimentando, puoi creare immagini straordinarie e memorabili, enfatizzando la tua bellezza naturale in modo benefico. Il punto più importante è la qualità dei cosmetici, perché gli ombretti vengono applicati sulla delicata pelle delle palpebre. Per evitare irritazioni e reazioni allergiche, è fondamentale acquistare prodotti con la minima quantità di sostanze chimiche nocive. Per un trucco veloce o per palpebre molto unte sono da preferire prodotti in crema e liquidi, che si fissano meglio sulla pelle rispetto ad altri. La bellezza femminile non è solo fascino e freschezza naturali, ma anche trucco sapientemente applicato. E senza ombretto, sarebbe incompleto.



Con il cambio di stagione, le tendenze cambiano non solo nell’abbigliamento, ma anche nel trucco: ciò che era popolare nella stagione calda non rimarrà necessariamente di moda quando fa più freddo. Il negozio online MAKEUP offre migliori palette di ombretti in diverse categorie di prezzo. Le tonalità originali daranno espressività al look e contribuiranno a creare un’immagine indimenticabile.

È noto che ogni donna deve truccarsi in modo diverso, perché le caratteristiche sono uniche e possono essere evidenziate in modo speciale. Pertanto, se sei bionda con gli occhi azzurri, non potrai mai truccarti come una donna con la pelle olivastra. Ogni singolo look può essere accentuato con l’aiuto delle giuste tonalità di ombretto. Ci sono un numero enorme di opzioni su come trasformare il tuo look, renderlo languido o innocente, stravagante o semplicemente carino.

Come scegliere il miglior ombretto per te, lo diremo in questo articolo.

Chanel Les Beiges Healthy Glow Natural Eyeshadow Palette

La lussuosa palette di ombretti naturali Chanel Les Beiges Healthy Glow contiene tutto il necessario per creare uno straordinario trucco nude. La sua texture setosa scivola dolcemente sulle palpebre per un risultato uniforme, luminoso e a lunga tenuta. Ha una formula ricca di ingredienti dalle proprietà a lunga tenuta per un risultato intenso e uniforme, per tutto il giorno. Le tonalità nella palette sono state armoniosamente selezionate per consentire il trucco glam sia da giorno che da sera. Aderiscono perfettamente alla pelle, non seccano e non si accumulano nelle pieghe.

Paese Warm Memories Eyeshadow Palette

La palette di ombretti del noto marchio Paese è un ricordo dell’estate, del sole e del prossimo autunno. In questo set troverai 12 colori ispiratori della natura. Comprende 12 toni caldi con trame metalliche, opache e satinate. Gli ingredienti innovativi garantiscono qualità, durata e un eccellente pigmentazione. I pigmenti con rivestimento ibrido aderiscono perfettamente alle palpebre e forniscono una forte copertura e un colore espressivo. Il trucco sarà affascinante e molto resistente in modo da poter svolgere le attività senza guardarsi allo specchio. Queste ombre sono semplicemente create per cancellare la noia e riempire ogni nuovo giorno di colori vivaci!

NYX Ultimate Utopia Shadow Palette Summer 2020

Il famoso marchio NYX Professional Makeup ha creato una palette di ombretti professionali! Grazie a questo prodotto, puoi creare ottimi tipi di trucco, sperimentando sfumature o tecniche di applicazione. Contiene 40 sfumature: opache, satinate, scintillanti, dorate, blu e grigi, nonché delicati rosa e marroni che permettono di creare il trucco perfetto per ogni occasione. Gli ombretti si prestano bene alla stratificazione e l’ombreggiatura, consentendo di ottenere transizioni di colore uniformi e l’intensità di colore desiderata. Le tonalità sono resistenti e daranno un aspetto fresco per molte ore. Il cosmetico non provoca allergie o altri effetti collaterali!



Lancôme Hypnôse Palette 5 Couleurs

Lancôme presenta la sua nuova palette di ombretti Hypnôse: in ogni palette ci sono un’armonia di 5 colori versatili per creare tanti look da naturali a più drammatici, senza difficoltà. La nuova formula reinventata offre una consistenza morbida e cremosa per un’applicazione senza sforzo. Sarà ideale per enfatizzare ed esaltare il viso e creare un look radioso. Il cosmetico ti permetterà di creare facilmente un trucco alla moda, mettendo in risalto la bellezza dei tuoi occhi in un modo unico. Rendi la tua vita ancora più colorata con l’aiuto delle migliori palette occhi!



Clarins Ombre 4 Couleurs Eye Shadow Palette

Tra le migliori palette occhi 2023 si trova anche la collezione di sette ombretti all-in-one a lunga tenuta con una varietà di finish e texture piacevoli. Ogni tavolozza viene fornita con quattro ombretti intensamente pigmentati e ha tutto il necessario per sfumare, delineare e definire, offrendo risultati di colore intensi con finiture di velluto, satinato e laminato. Con questo prodotto puoi truccarti facilmente per una cena elegante, un appuntamento sensuale con la persona amata o una festa fino all’alba. La formula di alta qualità garantisce un’applicazione uniforme e una facile sfumatura per risultati professionali senza sforzo. Non si sfalda, non si arrotola e non si raccoglie nelle pieghe, senza causare tensione alla palpebra.



L’ombretto è un vero must have in beauty case di una donna moderna!