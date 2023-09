Sabato pomeriggio, 9 settembre, il PalaMoncada sarà il teatro della prima giornata della Supercoppa di Basket, con la Fortitudo Agrigento che sfiderà i Basket Nardò. Per entrambe le squadre, questa rappresenta la prima vera sfida stagionale tra squadre della stessa categoria, anche se la Supercoppa è tradizionalmente considerata una sorta di pre-stagione, un’opportunità per testare le squadre prima dell’inizio della stagione regolare.

Il coach della Fortitudo Agrigento, Damiano Pilot, ha dichiarato: “È difficile dire che tipo di partita ci aspetta, perché onestamente siamo due squadre nel mezzo della preparazione e la forma fisica non può essere al massimo. Mi aspetto che entrambe le squadre mostreranno la voglia di vedere miglioramenti, dato che questa è anche la prima sfida tra due squadre di A2. Questo ci darà le prime risposte importanti. Stiamo puntando sull’atteggiamento giusto, propositivo, e vogliamo iniziare a costruire un legame con il nostro pubblico, che sarà fondamentale quando inizieranno le partite di campionato, dove ci saranno punti pesanti e cruciali.”

Dall’altro lato, il coach ospite Gennaro Di Carlo ha detto: “Cercheremo di sfruttare al meglio questa opportunità per testare i miglioramenti della nostra squadra e valutare il nostro valore. Crediamo che la nostra squadra sia molto competitiva e cercheremo di verificarlo, soprattutto in una partita fuori casa. Sappiamo che il PalaMoncada è un campo complicato, poiché storicamente Agrigento è una squadra che ha sempre costruito i propri successi in casa. Ma siamo pronti a mettere in campo passione, valore e ad affrontare questa sfida con grande attenzione, cercando di dimostrare la nostra qualità.”

La Supercoppa rappresenta dunque l’occasione perfetta per entrambe le squadre di mettere alla prova le proprie capacità e prepararsi per una stagione che si preannuncia competitiva. Gli appassionati del basket non possono che aspettarsi una partita emozionante e ricca di colpi di scena, dove ogni squadra cercherà di dimostrare il proprio valore sul campo e iniziare la stagione con il piede giusto. Sarà interessante vedere quale squadra uscirà vincitrice da questa prima sfida della Supercoppa di Basket. Al PalaMoncada palla a due alle 19, ingresso libero.