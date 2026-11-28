Andrea Nicola Lo Iacono raccoglie il testimone alla guida della Questura di Agrigento, subentrando a Tommaso Palumbo, che resterà in carica fino a martedì 1° dicembre prima di trasferirsi a Roma per assumere la direzione del Servizio Immigrazione. Originario di Piazza Armerina, 61 anni, sposato e padre di due figli, Lo Iacono arriva dalla Questura di Imperia per tornare nella sua Sicilia con alle spalle un curriculum di primo piano e una profonda conoscenza delle dinamiche territoriali e investigativo-amministrative dell’Isola.

Laureato sia in Giurisprudenza che in Scienze delle pubbliche amministrazioni all’Università degli Studi di Catania, oltre che abilitato alla professione di avvocato, ha fatto il suo ingresso nei ruoli della Polizia di Stato il 31 ottobre 1991 con la qualifica di vice commissario.

I primi passi della sua carriera si sono sviluppati proprio nell’entroterra siciliano: dal 1992 al 1996 ha prestato servizio presso la Questura di Enna, per poi assumere nel 1996 la dirigenza del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia. Nel 2000 è arrivato il passaggio al Compartimento della Polizia Stradale di Catania con l’incarico di dirigente della Sezione Polstrada di Enna, prima di far ritorno alla Questura ennese nel giugno 2010 nelle vesti di Capo di Gabinetto e dirigente, in via di supplenza, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

Promosso Primo Dirigente il 1° gennaio 2011, è stato trasferito alla Questura di Caltanissetta alla guida della Divisione Anticrimine, assumendo successivamente anche la sovrintendenza sulla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. Da lì ha preso il via un percorso ricco di incarichi di vertice lungo tutta la Penisola come Vicario del Questore: prima a Vercelli nel 2015, poi a Pesaro e Urbino nel 2017 e infine, nel 2019, a Palermo.

Con la promozione a Dirigente Superiore, dal 1° gennaio 2022 è stato assegnato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma, ricoprendo i ruoli di Ispettore Generale e di Consigliere Ministeriale Aggiunto. Dopo aver diretto il Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Calabria dal gennaio 2023 al maggio 2024, il 6 maggio 2024 ha assunto la guida della Questura di Imperia. Adesso per lui si apre una nuova sfida alla guida della Polizia di Stato agrigentina.

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