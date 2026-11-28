Corsa contro il tempo tra le onde per strappare un uomo a una grave emergenza medica. È stata una vera e propria battaglia contro le condizioni meteo proibitive quella portata a termine dalla Guardia Costiera di Porto Empedocle, intervenuta d’urgenza per evacuare un marittimo colto da malore a bordo di una nave cisterna ancorata in rada, a circa due miglia dalla costa. L’allarme è scattato quando l’uomo ha iniziato ad accusare violenti dolori addominali e ripetuti episodi di vomito.

La Sala Operativa della Capitaneria di Porto ha subito attivato i protocolli di emergenza, mettendosi in contatto con il Centro Internazionale Radio Medico (Cirm. Valutata la gravità del quadro clinico, i medici hanno ordinato il trasferimento immediato a terra: restare a bordo rappresentava un rischio troppo alto.

In mare è scattata l’operazione di evacuazione medica.

Dalla banchina ha mollato gli ormeggi la motovedetta Cp 336, unità d’élite specializzata nella ricerca e soccorso (Sar). Raggiunta la petroliera, l’equipaggio della Guardia Costiera si è trovato davanti uno scenario estremo: mare molto mosso e raffiche di vento tese a 27 nodi rendevano ogni manovra di accosto e trasbordo estremamente rischiosa. Nonostante la violenza del mare, la perizia dei militari ha avuto la meglio.

Il marittimo è stato imbarcato in sicurezza sull’unità di soccorso e trasportato a tutta velocità verso il porto empedoclino. Sulla banchina ad attenderlo c’era già un’ambulanza del 118, che ha trasferito il paziente in codice d’urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp