Il questore Tommaso Palumbo lascia Agrigento per assumere un nuovo, prestigioso incarico nella Capitale. Nell’ambito dell’ultimo giro di nomine e trasferimenti ai vertici della Polizia di Stato, disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Palumbo è stato infatti destinato alla direzione del Servizio Immigrazione, in seno alla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere a Roma, dove subentrerà ad Angela Ciriello, nominata a sua volta nuovo questore di Taranto.

A raccogliere il testimone alla guida della Questura agrigentina sarà Andrea Nicola Lo Iacono, attualmente questore di Imperia. I movimenti figurano nel documento ufficiale relativo al conferimento delle nuove funzioni dirigenziali dell’amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Per Lo Iacono si tratta di un ritorno nell’Isola. Nato a Piazza Armerina, 61 anni, il nuovo questore vanta una solida formazione accademica con una doppia laurea in Giurisprudenza e in Scienze delle pubbliche amministrazioni conseguita all’Università degli Studi di Catania, oltre all’abilitazione alla professione di avvocato. Entrato nei ruoli della Polizia di Stato il 31 ottobre 1991 con la qualifica di vice commissario, porta ad Agrigento una lunga esperienza maturata sul campo.

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