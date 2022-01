Cgil: “Non sprecare opportunità PNRR”.

“La provincia di Agrigento, vista la sua condizione economica e sociale non si può permettere di sprecare l’opportunità degli investimenti del PNRR sulle politiche sociali. Con le risorse stanziate, se intercettate, sarà possibile avviare un processo virtuoso per la realizzazione di servizi socio-sanitari più efficienti per i cittadini, migliorare l’infrastrutturazione sociale e di conseguenza incrementare l’occupazione nel settore.” La Cgil e il sindacato pensionati mettono in risalto le opportunità che gli investimenti del PNRR rappresentano per la provincia di Agrigento per rinnovare, rendere più giusto, più equo e più vicino ai bisogni dei cittadini, il sistema sociale e sanitario. “È questa un’occasione che non può e non deve essere vanificata né sprecata. I temi richiamati – dicono Alfonso Buscemi (nella foto) e Francesco Gangemi – sono sensibili e prioritari e le azioni di intervento sono necessarie e irrinunciabili vista la disponibilità di ingenti risorse destinate, le quali possono agire su diversi aspetti economici e sociali della città di Agrigento e dell’intera provincia. Cgil e Spi chiedono a tutte le istituzioni competenti, comuni e distretti socio-sanitari, di lavorare per rispettare i termini previsti dall’avviso, inerente la manifestazione d’interesse, emanato dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, per la presentazione di proposte e interventi a sostegno dei pensionati, dei cittadini più vulnerabili appartenenti alle fasce più deboli, di concerto con le parti sociali. Infatti, gli investimenti previsti nella Missione 5, Inclusione e coesione, prevedono linee di intervento molto rilevanti e necessarie: azioni per rafforzare i servizi sociali a domicilio ei sistemi territoriali di presa in carico delle persone fragili, non autosufficienti, senza dimora o in povertà estrema; azioni per la realizzazione di centri servizi per disabili e per il contrasto alla povertà. La CGIL e il Sindacato Pensionati sono impegnati in iniziative di mobilitazione e di pressione al fine di stimolare le istituzioni a creare tutte le condizioni per non sprecare le straordinarie possibilità di sviluppo del nostro territorio offerte dai fondi europei del PNRR.”