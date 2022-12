Auto trafitta dal guardrail: conducente ferito

Si può considerare miracolato il conducente di un’auto, rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale. La vettura, su cui viaggiava, dopo essere uscita fuori strada, s’è ribaltata su un fianco, ed è stata “trafitta” dal guardrail. Lievi traumi per l’automobilista.

Teatro dell’incidente stradale, la strada provinciale 71, a Zingarello, alla periferia di Agrigento. Un pezzo di acciaio della barriera è andato a conficcarsi all’interno dell’abitacolo del mezzo, attraversandolo dal parabrezza, ma come per miracolo, non ha colpito in pieno l’uomo.

Sono stati alcuni automobilisti in transito a dare l’allarme al 112. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno liberato il conducente. Con l’ambulanza del 118 è stato trasportato in ospedale. Sono stati i poliziotti della sezione Volanti ad occuparsi degli accertamenti di rito. (Foto Agrigento Oggi)